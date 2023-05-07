Хор и духовой оркестр поздравили жителей Башкортостана с Днем Победы песней «Шаймуратов генерал»

В преддверии главного праздника страны – Дня Победы – хоровая капелла им. Тагира Сайфуллина и духовой оркестр Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова исполнили песню о легендарном комдиве, национальном герое башкирского народа, генерал-майоре Минигали Шаймуратове.

Командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии увековечен в песне на слова Кадыра Даяна, композитор – Загир Исмагилов. Знаменитая композиция в исполнении хора прозвучала в Уфе, на Советской площади, где возвышается памятник генералу Шаймуратову.