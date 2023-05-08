В Башкирии ветераны могут ездить на такси бесплатно

В Башкортостане инвалиды и ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей, а также обладатели знака «Житель блокадного Ленинграда» могут бесплатно ездить на такси. Об этом сообщили в ЦУР со ссылкой на Минтруда РБ.