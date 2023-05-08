В Башкирии ветераны могут ездить на такси бесплатно

В Башкортостане инвалиды и ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей, а также обладатели знака «Житель блокадного Ленинграда» могут бесплатно ездить на такси. Об этом сообщили в ЦУР со ссылкой на Минтруда РБ.
Глава ведомства Ленара Иванова сообщила, что граждане могут воспользоваться данным сервисом 4 раза в месяц. В зону обслуживания входят Мелеуз, Туймазы, Дюртюли, Октябрьский, Стерлитамак, Салават, Уфа и другие города.
Для вызова водителя необходимо позвонить по номеру республиканского центра соцобслуживания населения 8-800-775-00-14. Операторы работают с 9.00 до 18.00 (будни) и с 10.00 до 18.00 (сб-вскр).