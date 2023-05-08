Бойцы добровольческого отряда «Ватан» из Башкирии завершают боевое слаживание

В Тоцке на военном полигоне ведутся последние дни подготовки к отправке башкирского добровольческого отряда «Ватан» в зону СВО. В эти дни добровольцы проходят последний этап боевого слаживания. Бойцы осваивают сразу несколько профессий, чтобы была возможность заменять друг друга при необходимости.

Фото №1 - Бойцы добровольческого отряда «Ватан» из Башкирии завершают боевое слаживание

Наше подразделение имеет в своем составе и разведку, и взвод охраны, и взвод управления. Это должна быть полностью автономная боевая единица, которая должна уметь не только воевать, но охранять и обеспечивать себя. Как говорится, каждая капля пота артиллериста — это сохраненные литры крови пехотинцев. Мы спасем многие жизни, если будем работать хорошо и точно.

командующий отрядом с позывным «Самурай»

Будущие артиллеристы отрабатывают необходимые навыки на передовой и на симуляторе в компьютерных кабинетах - там они учатся поражать заданные мишени. Бойцы отряда уже научились наносить удары с расстояния в 10 км с точностью до метра.

Параллельно проверку на боеготовность проходит и техника. Башкирскому добровольческому отряду из республики передали два «КамАЗа», один автомобиль «УАЗ» и трактор для погрузки боеприпасов. Солдаты сами адаптируют машины к условиям боевых действий.

Изначально в отряде «Ватан» было чуть больше 60 человек. Уже на полигоне к подразделению присоединилось еще около трех десятков добровольцев из других регионов страны. Есть среди них и опытные военнослужащие, уже побывавшие в зоне боевых действий, так и новички, знающие о военном деле только по службе в армии.

Такого сплоченного коллектива я еще не видел ни на гражданке, ни в годы службы в армии. У нас здесь очень грамотные офицеры, они нам сильно помогают, многое дают вспомнить, рассказывают о новой технике. Сейчас очень много используют новых технологий, они в этом сильно разбираются.

боец с позывным «Яков»

По словам командиров, все бойцы на хорошем счету. Инструкторы отмечают упорство и щепетильность, с которыми башкирские военнослужащие постигают военное искусство. И это понятно, ведь уже в ближайшие дни они отправятся выполнять реальные боевые задачи на линию соприкосновения.

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