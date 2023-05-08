Бойцы добровольческого отряда «Ватан» из Башкирии завершают боевое слаживание

Изначально в отряде «Ватан» было чуть больше 60 человек. Уже на полигоне к подразделению присоединилось еще около трех десятков добровольцев из других регионов страны. Есть среди них и опытные военнослужащие, уже побывавшие в зоне боевых действий, так и новички, знающие о военном деле только по службе в армии.