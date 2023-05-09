Концерты и парады ретро-автомобилей: как в районах Башкирии отпраздновали День Победы

Торжественным маршем по центральным улицам районов и городов республики сегодня прошли даже не десятки, сотни тысяч жителей. День Победы отмечали в каждом уголке Башкортостана.



Жители Гафурийского района поздравили ветеранов праздничным концертом. Торжественным маршем перед героями прошагали кадеты и медицинские работники. Зрелищным представлением стало шествие конников – в настоящей военной форме и со Знаменем Победы. По площади проехал и военный поезд с солдатами.

В Чекмагушевском районе устроили парад ретро-автомобилей, за ними по улице следовал коллектив барабанщиц. После шествия возложили цветы к мемориалу памяти. Праздник продолжился в парке семейного отдыха. Там работала выставка реконструкция военных лет, сделанная из подручных материалов.

В Иглинском районе праздник начался с торжественной церемонии возложения цветов и венков к обелиску «Никто не забыт, ничто не забыто». Память погибших односельчан почтили муниципальные служащие, школьники, волонтеры, юнармейцы и участники СВО.

В Баймаке ветеранов поздравили торжественным маршем и парадом техники и наездников. Украшением центральной площади стали портреты родных односельчан, приближавших победную весну.

В Кугарчинском районе мероприятия, посвященные празднику, начались с возложения венков и цветов к памятнику Скорбящей Матери, а на аллее Славы открыли мемориал Вечного огня. Со сцены звучали песни военных лет, а в местном парке организовали мастер-классы и игровую программу для детей.