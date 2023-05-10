С 10 мая пригородный поезд «Уфа — Белорецк» будет останавливаться на станции «Правая Белая»

Пригородным поездам в Башкирии назначат новую остановку на железнодорожном пригородном маршруте «Уфа — Белорецк». С сегодняшнего дня, 10 мая, поезда будут останавливаться на остановке «Правая Белая».
Поезд № 7485/7486 Уфа — Белорецк, отправляясь ежедневно с начальной станции в 07.08, будет делать остановку на о. п. Правая Белая в 07.12 и прибывать в Белорецк в 12.00.
Пригородный поезд № 7491/7492 отправится из Белорецка в 17.45, остановится на о. п. Правая Белая в 22.11 и прибудет в Уфу в 22.17. Время указано местное.