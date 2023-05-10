На одной из оживленных улиц Уфы ограничат движение транспорта

В Уфе на улице Менделеева ограничат движение транспорта. О грядущих неудобствах для горожан сообщили в мэрии.
В администрации уточнили, что такое решение связано с грядущими ремонтными работами. Также в мэрии заявили, что ограничения будут меняться: все зависит от характера самого дорожного ремонта.
В уфимской администрации добавили, что до конца сезона в городе планируется привести в порядок семь участков улично-дорожной сети. Сейчас на пяти объектах уже начались ремонтные работы. Обновление дорог ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».