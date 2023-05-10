На одной из оживленных улиц Уфы ограничат движение транспорта

«Транспортный трафик на этой улице довольно-таки плотный и в период проведения дорожно-ремонтных работ возможны затруднения движения автотранспорта. В зависимости от производства работ будут вводиться ограничения движения автотранспорта по четверти и половине проезжей части. Водителей просят соблюдать скоростной режим и интервалы, обращать внимание на дорожные знаки и ограждения. Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям столицы заранее планировать свои поездки по городу так, чтобы объехать перекрытые участки дорог, минимизируя тем самым неудобства», — сообщили в пресс-службе мэрии.