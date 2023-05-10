Первая группа пенсионеров вернулась в Башкирию из турпоездки по Беларуси

Из Беларуси вернулась вторая группа пенсионеров Башкортостана – это 45 человек. Для них был организован восьмидневный отдых, дополненный экскурсиями.
Помимо поездок по достопримечательностям, музеям, пожилые люди познакомились с деятельностью Минского тракторного завода, побывали на предприятии по производству карьерных самосвалов и транспортного оборудования.
По проекту Министерства предпринимательства и туризма Башкортостана, туроператоры, организующие поездки для пенсионеров, получат частичное субсидирование расходов из республиканского бюджета. Многих наших земляков, вернувшихся из Уфы, поразила чистота, которой славится Беларусь.