В Шаранском районе организовали бизнес-встречу для предпринимателей

Как заработать на маркетплейсах? Шаранских предпринимателей учат осваивать электронные торговые площадки для развития своего дела. В райцентре для желающих провели бизнес-встречу, на которой выступили уже опытные представители делового сообщества.

Они рассказали,  как работает система маркетплейсов, в чем их преимущества и недостатки, а также провели обзор наиболее популярных площадок.

Участники встречи из первых уст узнали, как получить первую прибыль и что лежит в основе выбора товара для торговли.

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