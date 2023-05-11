В Шаранском районе организовали бизнес-встречу для предпринимателей

Как заработать на маркетплейсах? Шаранских предпринимателей учат осваивать электронные торговые площадки для развития своего дела. В райцентре для желающих провели бизнес-встречу, на которой выступили уже опытные представители делового сообщества.

Они рассказали, как работает система маркетплейсов, в чем их преимущества и недостатки, а также провели обзор наиболее популярных площадок.