В Башкирии рассматривают закон об электронной оплате проезда

Депутаты Государственного собрания Башкирии рассматривают закон об электронной оплате проезда. Об этом сообщили в пресс-службе Курултая.
Изменения будут касаться оплаты проезда. Так, если перевозчик не сможет принять оплату из-за «неработающего терминала» или других причин, то для пассажира поездка будет бесплатной.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что принятие водителем наличных или онлайн-перевод является одним из факторов, отрицательно влияющих на безопасность при выполнении перевозки. Помимо этого, оплата только наличными вызывает дискомфорт у пассажиров, поскольку электронная оплата является более быстрым и удобным способом.
Вступление закона в силу предлагается осуществить с 1 января 2024 года для того, чтобы у перевозчиков было время подготовиться и установить в автобусах оборудование по приему электронных средств оплаты.