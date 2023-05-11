Международный молодёжный форум «За мир без нацизма» проходит в Башкирии

24 февраля 2022 года нашим президентом Владимиром Путиным было принято решение о проведении специальной военной операции, направленной на превентивное недопущение проникновения неонацистских идей на территорию нашей страны, сохранение наследия Победы, спасение жизни миллионов соотечественников. Выявленные в ходе спецоперации факты и свидетельства подтверждают действительную опасность, которую представляет неонацистская идеология, которая в связке с западным оружием несет разрушение и хаос на всем евразийском континенте. Эта угроза не ушла в прошлое вместе с военными преступниками периода Второй мировой войны. Задачу безопасного и мирного сосуществования можно решить только совместными усилиями всего мирового сообщества, государственных органов власти, представителей гражданского общества и, конечно же, научных деятелей и молодёжи. Именно поэтому мы сегодня здесь с вами собрались. Миссия форума – объединить неравнодушных граждан в противодействии «коричневой угрозе», найти эффективные пути решения вызовам современности. Особую надежду мы возлагаем на молодое поколение. Наша задача - обеспечить им достойное, спокойное будущее.