Международный молодёжный форум «За мир без нацизма» проходит в Башкирии

Международный форум «За мир без нацизма» стартовал в Уфе. Мероприятие проходит в конгресс-холле «Торатау» и ставит перед собой цель - привлечь  внимание молодого поколения к идее мира без нацизма.

Фото №1 - Международный молодёжный форум «За мир без нацизма» проходит в Башкирии

По словам участников форума, проблема нацизма стоит остро как никогда. К тому же, они уверены, что коллективный Запад поставил перед собой задачу уничтожить суверенитет России, поэтому так важно консолидировать общество.

Радует, что к этой теме подключается наше научное сообщество. Опубликована брошюра - памятный листок донбасского календаря «365 дней СВО». За этот период у нас произошла идеологическая реформа. До начала СВО мы не вполне оценивали масштаб той угрозы, которая формировалась против нашей страны. Сегодня для нас уже очевидно, что задача коллективного Запада - это уничтожение не только суверенитета Российской Федерации, но и в отношении всех народов, которые живут в нашей большой многонациональной стране, ведется целенаправленная идеологическая работа. И задача научного сообщества и журналистов сегодня - быть в повестке. Сегодня от консолидации российского общества зависит очень многое.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы

В конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, научного сообщества, эксперты-практики, государственные и общественные деятели, профессорско­-преподавательский состав образовательных организаций, обучающиеся, делегации из Луганской и Донецкой народных республик. В режиме онлайн присоединились участники из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

Советник администрации Главы РБ Дмитрий Казанцев зачитал участникам форума приветствие первого заместителя руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урала Кильсенбаева.

24 февраля 2022 года нашим президентом Владимиром Путиным было принято решение о проведении специальной военной операции, направленной на превентивное недопущение проникновения неонацистских идей на территорию нашей страны, сохранение наследия Победы, спасение жизни миллионов соотечественников. Выявленные в ходе спецоперации факты и свидетельства подтверждают действительную опасность, которую представляет неонацистская идеология, которая в связке с западным оружием несет разрушение и хаос на всем евразийском континенте. Эта угроза не ушла в прошлое вместе с военными преступниками периода Второй мировой войны. Задачу безопасного и мирного сосуществования можно решить только совместными усилиями всего мирового сообщества, государственных органов власти, представителей гражданского общества и, конечно же, научных деятелей и молодёжи. Именно поэтому мы сегодня здесь с вами собрались. Миссия форума – объединить неравнодушных граждан в противодействии «коричневой угрозе», найти эффективные пути решения вызовам современности. Особую надежду мы возлагаем на молодое поколение. Наша задача - обеспечить им достойное, спокойное будущее.

Собравшихся также приветствовали представители вузов Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Доклады участников были посвящены неонацистским течениям современности: степени распространения и инструментам противодействия; античеловеческому характеру германского нацизма, последствиям нацистской оккупации для народов СССР; рассмотрению результатов Нюрнбергского трибунала. С интересным сообщением о роли системы образования в трансформации националистических идей на Украине выступил проректор БАГСУ, доцент Роман Ободец.

— Первый этап трансформации называется «этническая мобилизация». Это процесс, посредством которого группа одной этнической категории в борьбе за политическую власть и лидерство с членами других этнических групп манипулируют этническими обычаями, ценностями, мифами и символами в политических целях, используя их как главный ресурс, — поясняет Роман Ободец. - Будучи аспирантом Донецкой академии управления, где я в 2004 году начал преподавать, впервые столкнулся с насаждением украинского языка, тем, что был обязан проводить открытое занятие на украинском языке, аудитория была при этом стопроцентно русскоязычная. 

Участники из Донбасса отметили, что сегодняшний форум в Уфе проходит в знаменательный для них день, так как 11 мая празднуется День Донецкой Народной Республики. 

В фойе была организована презентация выставки, посвященной историко-мемориальной экспедиции «По следам мужества и славы: эстафета поколений», а также событиям в ДНР и ЛНР и участию жителей Башкортостана в специальной военной операции. Свои экспонаты для выставки предоставили Республиканский музей Боевой Славы, Национальная библиотека им. А.-З. Валиди и другие учреждения культуры и общественные организации.  

В заключение первой части форума состоялось награждение победителей международного конкурса молодежных научных работ «Противодействие фальсификациям в отношении хода и значения специальной военной операции России на территории Украины».

Во второй части пройдет встреча делегаций с депутатским корпусом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и посещения музея истории и парламента Республики Башкортостан.

Организаторами крупного патриотического проекта являются: Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, министерство культуры РБ, региональный Институт стратегических исследований, Уфимский университет науки и технологий, региональные отделения российских исторического и военно-исторического обществ, республиканские музеи. Форум проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии