Международный молодёжный форум «За мир без нацизма» проходит в Башкирии

Международный форум «За мир без нацизма» стартовал в Уфе. Мероприятие проходит в конгресс-холле «Торатау» и ставит перед собой цель - привлечь внимание молодого поколения к идее мира без нацизма.
По словам участников форума, проблема нацизма стоит остро как никогда. К тому же, они уверены, что коллективный Запад поставил перед собой задачу уничтожить суверенитет России, поэтому так важно консолидировать общество.
В конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления, научного сообщества, эксперты-практики, государственные и общественные деятели, профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, обучающиеся, делегации из Луганской и Донецкой народных республик. В режиме онлайн присоединились участники из Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.
Советник администрации Главы РБ Дмитрий Казанцев зачитал участникам форума приветствие первого заместителя руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике Урала Кильсенбаева.
Собравшихся также приветствовали представители вузов Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.
Доклады участников были посвящены неонацистским течениям современности: степени распространения и инструментам противодействия; античеловеческому характеру германского нацизма, последствиям нацистской оккупации для народов СССР; рассмотрению результатов Нюрнбергского трибунала. С интересным сообщением о роли системы образования в трансформации националистических идей на Украине выступил проректор БАГСУ, доцент Роман Ободец.
— Первый этап трансформации называется «этническая мобилизация». Это процесс, посредством которого группа одной этнической категории в борьбе за политическую власть и лидерство с членами других этнических групп манипулируют этническими обычаями, ценностями, мифами и символами в политических целях, используя их как главный ресурс, — поясняет Роман Ободец. - Будучи аспирантом Донецкой академии управления, где я в 2004 году начал преподавать, впервые столкнулся с насаждением украинского языка, тем, что был обязан проводить открытое занятие на украинском языке, аудитория была при этом стопроцентно русскоязычная.
Участники из Донбасса отметили, что сегодняшний форум в Уфе проходит в знаменательный для них день, так как 11 мая празднуется День Донецкой Народной Республики.
В фойе была организована презентация выставки, посвященной историко-мемориальной экспедиции «По следам мужества и славы: эстафета поколений», а также событиям в ДНР и ЛНР и участию жителей Башкортостана в специальной военной операции. Свои экспонаты для выставки предоставили Республиканский музей Боевой Славы, Национальная библиотека им. А.-З. Валиди и другие учреждения культуры и общественные организации.
В заключение первой части форума состоялось награждение победителей международного конкурса молодежных научных работ «Противодействие фальсификациям в отношении хода и значения специальной военной операции России на территории Украины».
Во второй части пройдет встреча делегаций с депутатским корпусом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан и посещения музея истории и парламента Республики Башкортостан.
Организаторами крупного патриотического проекта являются: Башкирская академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, министерство культуры РБ, региональный Институт стратегических исследований, Уфимский университет науки и технологий, региональные отделения российских исторического и военно-исторического обществ, республиканские музеи. Форум проходит при поддержке Фонда президентских грантов.