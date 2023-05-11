В Башкирии число укушенных клещами превысило среднемноголетние значения

В Управлении Роспотребнадзора Башкирии продолжают следить за ситуацией с клещами.
Так, по состоянию на 11 мая, среднемноголетние показатели в этом году превышены. В медицинские учреждения обратились уже 2673 человека.
В ведомстве напомнили об эффективных методах защиты от клещей. Среди них - правильное ношение одежды, применение репеллентных (отпугивающих) средств, а также осмотр себя, своих близких и домашних животных. Сдать клеща на исследование можно в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.