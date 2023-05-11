В Башкирии пассажиры электричек не будут оплачивать проезд в двойном размере

С 1 июня на электричках, которые курсируют в зоне «Дёма-Шакша», не будет взиматься двойная оплата проезда. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Теперь пассажиры пригородных поездов при проезде или пересадке по маршруту в одном направлении при смене нумерации поездов не будут оплачивать в двойном размере в течение одного часа.
Данный вопрос ведомство проработало совместно с АО «Башкортостанская ППК» и Госкомитетом по тарифам в рамках развития пригородного железнодорожного транспорта в черте Уфимской городской агломерации.