В Уфе готовятся к проведению масштабных командно-штабных учений по противопожарной безопасности

Сегодня в парке Лесоводов прошел смотр сил и средств, техники и личного состава. К учениям будут привлекаться сотрудники 22-го отряда противопожарного от ряда МЧС, муниципальной пожарной охраны, поисково-спасательного отряда.

Также будут задействованы аварийные и муниципальные службы города, полиция и скорая помощь. Всего более 60 единиц техники и несколько сотен человек личного состава.