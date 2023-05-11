В Уфе готовятся к проведению масштабных командно-штабных учений по противопожарной безопасности

 Сегодня в парке Лесоводов прошел смотр сил и средств, техники и личного состава. К учениям будут привлекаться сотрудники 22-го отряда противопожарного от ряда МЧС, муниципальной пожарной охраны, поисково-спасательного отряда.

Также будут задействованы аварийные и муниципальные службы города, полиция и скорая помощь. Всего более 60 единиц техники и несколько сотен человек личного состава.

По легенде в городе в лесной зоне произойдет возгорание с повышенным рангом сложности. Сами учения пройдут 24 мая.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ