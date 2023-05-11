В Башкирии предупредили об угрозе вспышки птичьего гриппа

Управление ветеринарии РБ сообщает об ухудшении ситуации по угрозе птичьего гриппа в регионе. Болезнь характеризуется массoвым охватом поголовья и широким распространением, может вызывать смертнoсть зараженной птицы.

По информации ведомства, эпизоотическая обстановка продолжает ухудшаться в Российских регионах. Зафиксировано 16 очагов заражения диких чаек в Приволжском федеральном округе. По четыре очага птичьего гриппа обнаружены на водоемах республики Марий Эл и Удмуртии, еще восемь случаев заражения выявили в Кировской области.