В Уфе начали подготовку поваров для отправки в зону СВО

Бесплатная программа повышения квалификации стартовала на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. Курсы предназначены в первую очередь для тех, кто готовится отправиться в зону СВО.

Если у человека уже есть кулинарное образование, обучение составит пять дней или 24 учебных часа. А вот с нуля учиться нужно будет полтора месяца или 144 часа. Обучение полностью бесплатное.