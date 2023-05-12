В Уфе начали подготовку поваров для отправки в зону СВО

Бесплатная программа повышения квалификации стартовала на базе Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. Курсы предназначены в первую очередь для тех, кто готовится отправиться в зону СВО.
Если у человека уже есть кулинарное образование, обучение составит пять дней или 24 учебных часа. А вот с нуля учиться нужно будет полтора месяца или 144 часа. Обучение полностью бесплатное.
В республике продолжается работа над формированием башкирского добровольческого мотострелкового полка. В нем будут служить порядка двух тысяч человек. Это несколько батальонов, артдивизионов, подразделений медицинских служб, танковых, артиллерийских отделений.