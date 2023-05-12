Ветеринария Башкирии заявила об угрозе вспышки птичьего гриппа

Региональное управление ветеринарии сообщило об угрозе возникновения на территории Башкирии птичьего гриппа. С начала мая 2023 года в трех регионах ПФО было выявлено 16 очагов заражения чаек, заявили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - Ветеринария Башкирии заявила об угрозе вспышки птичьего гриппа

Болезнь характеризуется массовым охватом поголовья и широким распространением, может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%, а также привести к значительному экономическому ущербу в сельскохозяйственном секторе.

пресс-служба ветеринарии РБ

Там призвали принять «исчерпывающие меры и активизировать работу по недопущению заноса и распространения вируса гриппа в птицеводческие хозяйства»: обеспечить выполнение требований ветеринарного законодательства по содержанию птицы, усилить контроль по пресечению незаконной продажи продукции птицеводства, организовать разъяснительную работу с населением.

В случае подозрения на возникновение птичьего гриппа или падежа сельскохозяйственной птицы жителей просят проинформировать госветслужбу или обратиться на горячую линию по телефону 8-800-77-55-828.

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