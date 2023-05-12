Для троих братьев-инвалидов из Абзелиловского района организовали экскурсию по Уфе

Экскурсия на колясках. Трем братьям из Абзелиловского района показали столичные достопримечательности. Дело в том, что мужчины – инвалиды-колясочники. Проживают в деревне Еникеево и, несмотря на генетическое заболевание, которым болеют все трое, они самостоятельно ведут хозяйство и не опускают руки.
Два года назад корреспондент телеканала БСТ Рамзия Каримова - Байбулатова сняла о них репортаж, чтобы найти спонсоров для покупки братьям телефонов. Неравнодушных оказалось много, и каждый из них в той или иной мере помог Кунаккуловым.
В Уфе братья побывали у фонтана «Семь девушек», увидели новую визитную карточку города – памятник комдиву Шаймуратову. Кунаккуловых сопровождали в экскурсии и оказали помощь в передвижении.
Завершилась поездка в столицу походом в Башкирский драмтеатр. При этом мужчины и сами любят творчество и неплохо играют на баяне. К слову, из Уфы они увезли еще один музыкальный инструмент – его подарил заслуженный работник культуры страны Раис Исмагилов. К слову, он же тогда два года назад передал братьям в дар телефон.