Для троих братьев-инвалидов из Абзелиловского района организовали экскурсию по Уфе

Экскурсия на колясках. Трем братьям из Абзелиловского района показали столичные достопримечательности. Дело в том, что мужчины – инвалиды-колясочники. Проживают в деревне Еникеево и, несмотря на генетическое заболевание, которым болеют все трое, они самостоятельно ведут хозяйство и не опускают руки.

Два года назад корреспондент телеканала БСТ Рамзия Каримова - Байбулатова сняла о них репортаж, чтобы найти спонсоров для покупки братьям телефонов. Неравнодушных оказалось много, и каждый из них в той или иной мере помог Кунаккуловым.

В Уфе братья побывали у фонтана «Семь девушек», увидели новую визитную карточку города – памятник комдиву Шаймуратову. Кунаккуловых сопровождали в экскурсии и оказали помощь в передвижении.