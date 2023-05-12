В Уфе на боевое слаживание проводили башкирский добровольческий батальон имени Кусимова

В Уфе состоялись проводы пятого добровольческого батальона им Т. Кусимова. Бойцов с Советской площади отправили на боевое слаживание.
В торжественной церемонии отправки добровольцев принял участие и глава республики Радий Хабиров. Он выступил перед бойцами с речью, в которой поблагодарил их за мужество и отвагу.
«Хөрмәтле иптәштәр! Ҡәҙерле яҡташтар! Уважаемые товарищи! Дорогие земляки!
Сегодня с этой площади мы отправляем на боевое слаживание очередной, пятый, башкирский добровольческий батальон имени генерала Тагира Кусимова. Через неделю отправим артдивизион. А ещё через неделю – другие подразделения. Все эти подразделения сформируют по принятому нами решению башкирский добровольческий мотострелковый полк. Который предлагаю назвать Башкирский полк «Башкортостан».
Уважаемые товарищи!
Сегодня от имени всей республики я хотел вам всем выразить слова глубокого уважения и благодарности за ваше решение. Ваше решение – очень непростой поступок, но он очень мужественный и очень нужный нашей стране. Сегодня всей республикой мы благодарим ваших родных и близких за то, что поддержали ваше решение. Безусловно, мы вас будем поддерживать. Все силы, ресурсы, энергия нашей республики будут направлены на то, чтобы вы все были обеспечены всем необходимым и получали поддержку. Так, как это мы сейчас делаем в отношении наших мобилизованных воинов министерства обороны и четырёх добровольческих батальонов. От имени республики хочу сказать, что точно так же мы будем заботиться о ваших родных и близких: ваших родителях, жёнах, детях.
Мы выражаем надежду, что вы выполните свой воинский долг. Точно так же, как его выполняют тысячи башкирских парней на специальной военной операции. Самое главное – прошу вас вернуться домой живыми и невредимыми. Работайте, братья», - сказал, обращаясь к бойцам батальона, Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Командир батальона имени Тагира Кусимова поблагодарил руководство республики за содействие в формировании и экипировке добровольцев.