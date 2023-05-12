В Уфе введут временное ограничение по улице Сагита Агиша

В башкирской столице временно перекроют движение по улице Сагита Агиша. Об этом сообщает администрация города. 

Фото №1 - В Уфе введут временное ограничение по улице Сагита Агиша

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом магистрального трубопровода. Ограничения будут действовать от дома № 16 до дома № 14 с 20:00 часов 12 мая до 08:00 часов 15 мая. Движение закроют на всю ширину проезжей части.

Маршрут общественного транспорта также будет временно изменен. МУП УИС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным затруднениям и заранее планировать поездки. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии