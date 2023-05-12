В Уфе введут временное ограничение по улице Сагита Агиша

В башкирской столице временно перекроют движение по улице Сагита Агиша. Об этом сообщает администрация города.

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом магистрального трубопровода. Ограничения будут действовать от дома № 16 до дома № 14 с 20:00 часов 12 мая до 08:00 часов 15 мая. Движение закроют на всю ширину проезжей части.