В Уфе введут временное ограничение по улице Сагита Агиша

В башкирской столице временно перекроют движение по улице Сагита Агиша. Об этом сообщает администрация города.
Ограничение движения связано с капитальным ремонтом магистрального трубопровода. Ограничения будут действовать от дома № 16 до дома № 14 с 20:00 часов 12 мая до 08:00 часов 15 мая. Движение закроют на всю ширину проезжей части.
Маршрут общественного транспорта также будет временно изменен. МУП УИС просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным затруднениям и заранее планировать поездки.