В Башкирии бизнес в сфере туризма получит 738 млн рублей поддержки

По словам премьер-министра, получателей грантов будут отбирать на конкурсной основе. Субсидии могут составить от 3 млн до 10 млн рублей. Обязательное условие для участников конкурса - вложение не менее 50% собственных средств.

В прошлом году объем потока в туристической сфере составил 1,9 млн поездок. Данный показатель разместил Башкирию на 13 место в стране и на 3 в Приволжском федеральном округе. По словам Андрея Назарова, туристический потенциал региона не исчерпан и Башкирии по силам войти в пятерку лидеров по туризму в России.