В Уфе определили лучшую участковую медсестру

Конкурс организован ассоциацией медицинских сестер республики при поддержке регионального Минздрава и Республиканского профсоюза работников здравоохранения. В этом году заявки подали почти 1300 претенденток, из них 77 вышли в полуфинал.

Знакомиться с профессией она начала ещё в детстве. Когда мама – медицинская сестра, избежать этого сложно. Так что Света уже в школе решила, что продолжит династию. 26 лет в профессии. Случалось и перегорание. Думала оставить медицину. Но без работы смогла выдержать лишь четыре месяца.

Светлана Зубарева оказалась в числе финалистов конкурса «Лучшая участковая медсестра». Именно эти специалисты встречают пациентов на приемах в поликлиниках. Напарники терапевтов. Кто-то, как Светлана, пошел по стопам родителей, другие сами стали основоположниками трудовой династии, как Ольга Назаренко. Глядя на маму, две её дочери закончили мед и вернулись работать в родной Мелеуз.

Участницы конкурса демонстрировали практические знания, включая сердечно-легочную реанимацию, навыки ухода на дому и коммуникативные способности. Ведь большая часть работы – это общение с пациентами.

Профессия, в которой большую роль играют личные качества. Помимо мастерства, медсёстры должны обладать ещё и чутким сердцем. Лучшей в специальности была признана Илюса Басырова. Её мама тоже медик и, зная трудности работы, дочери идти в эту профессию не советовала.