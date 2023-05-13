В Башкирии 6 064 человека скончались от коронавируса

В Башкирии вырос показатель смертности от коронавируса. Согласно обновленным данным оперштаба, за сутки был подтверждён еще один летальный исход в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Всего жертвами вируса стали 6 064 человека.

Суточный прирост составил 118 зараженных. За все время пандемии было отмечено 366 529 случаев заболевания, 350 023 из которых закончились выздоровлением пациентов. За сутки с медицинского учета были сняты еще 145 человек.