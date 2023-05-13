Представители Союза писателей Башкирии рассказали об актуальности проекта «Китап-байрам»

Книжная ярмарка в Башкортостане – замечательная идея! Уверен, что «Китап-байрам» послужит популяризации башкирской литературы и творчества писателей Башкортостана. В мире существует множество источников для получения удовольствия, но ничто не может сравниться по силе воздействия на человека с чтением. При чтении в работу включается весь мозг, он создаёт новые образы и мысли. Это удивительный процесс! Читающий человек проживает не одну, а несколько жизней, испытывает множество эмоций. А хорошая книга еще и окрыляет человека. На своих встречах я постараюсь донести до слушателей, что природа – это храм, а не фабрика по обслуживанию человека, а животные – полноправные обитатели нашей планеты, и нам нужно жить с ними в мире. Я много путешествую, поэтому во время встреч с читателями на книжной ярмарке буду рассказывать не только о литературе, но и о жизни людей в самых экзотических странах.

Камиль Зиганшин, народный писатель Башкортостана, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества