Представители Союза писателей Башкирии рассказали об актуальности проекта «Китап-байрам»

Менее двух недель осталось до начала масштабной международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Фестиваль пройдет впервые в Уфе с 26 по 28 мая и соберет на своих площадках крупнейших представителей литературного мира.
Представители Союза писателей Башкирии же рассказали об актуальности проекта «Китап-байрам» и почему он необходим для республики.
Книжная ярмарка в Башкортостане – замечательная идея! Уверен, что «Китап-байрам» послужит популяризации башкирской литературы и творчества писателей Башкортостана. В мире существует множество источников для получения удовольствия, но ничто не может сравниться по силе воздействия на человека с чтением. При чтении в работу включается весь мозг, он создаёт новые образы и мысли. Это удивительный процесс! Читающий человек проживает не одну, а несколько жизней, испытывает множество эмоций. А хорошая книга еще и окрыляет человека. На своих встречах я постараюсь донести до слушателей, что природа – это храм, а не фабрика по обслуживанию человека, а животные – полноправные обитатели нашей планеты, и нам нужно жить с ними в мире. Я много путешествую, поэтому во время встреч с читателями на книжной ярмарке буду рассказывать не только о литературе, но и о жизни людей в самых экзотических странах.Камиль Зиганшин, народный писатель Башкортостана, почетный председатель Башкирского отделения Русского географического общества
Ярмарка – это всегда интересные знакомства. «Китап-байрам» объединит творческую интеллигенцию не только республики, но и России в целом, и других стран, познакомит с новинками литературы, авторами, книжными блогерами, библиотекарями и другими неравнодушными к Книге людьми. Ярмарка уникальна тем, что проводится впервые в Уфе и ставит перед собой большую задачу– стать «родной сестрой» Московской книжной ярмарке, при этом будет иметь свой приволжско-уральский колорит. У нас волшебная география уникального российского междуречья, и, думаю, руководство республики умело использует эту уникальность, воплощая в жизнь столь масштабный проект. Планирую представить на ярмарке два новых сборника – коллекцию избранных переводов «Пятьдесят пять историй одного толмача» и книгу собственных стихов «Триста сарматов». Первый собрал под одной обложкой стихи разновозрастных российских поэтов Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Хакасии и Чувашии, а также Беларуси, Казахстана, Молдовы и Словении. Вторая книга продолжает и расширяет тему, делая акцент на единстве евразийской истории.Кристина Андрианова-Книга, поэт, кандидат филологических наук, лауреат областной премии им. Н. Благова