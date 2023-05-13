В Уфе подвели итоги сезона проекта «Территория роста. Новый движ. Next»

Тысячи участников и десятки реализованных проектов. В Уфе подвели итоги сезона проекта «Территория роста. Новый движ. Next». Это площадка, объединившая талантливых школьников со всего Башкортостана, у которых появилась возможность воплотить свой проект. С участниками встретилась председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова и зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова.

Всего за одно экспресс-занятие можно понять азы программирования. А эти малыши растут на таких уроках. Играючи, они, возможно, осваивают свою будущую специальность. И научившись работать с таким роботом, ребята смогут в дальнейшем управлять любыми автоматизированными системами. Робототехника и программирование – одно из направлений проекта. Два года назад на форуме «Территория роста» появилась идея создать сеть постоянно действующих резиденций в городах и районах республики, где дети смогут развиваться и реализовывать свои задумки. Всё это с поддержкой наставников.

Резиденция – это территория, где ребенка поддержат, научат и подскажут, как воплотить свою идею в жизнь. Поэтому и слоган: «Место, где ты сможешь». В молодежном пространстве «Йэшлек House» организаторы и участники подвели итоги сезона работы и обсудили будущее проекта. Этот день они провели вместе с председателем попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой. Школьники могли задать вопросы гостям или обратиться с предложением.

Молодежь – это наше будущее, это тот мир, в котором мы будем жить. Поэтому сейчас нужно дать им возможность развиваться в правильном направлении и реализовывать их идеи. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»