Тысячи участников и десятки реализованных проектов. В Уфе подвели итоги сезона проекта «Территория роста. Новый движ. Next». Это площадка, объединившая талантливых школьников со всего Башкортостана, у которых появилась возможность воплотить свой проект. С участниками встретилась председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова и зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова.
Всего за одно экспресс-занятие можно понять азы программирования. А эти малыши растут на таких уроках. Играючи, они, возможно, осваивают свою будущую специальность. И научившись работать с таким роботом, ребята смогут в дальнейшем управлять любыми автоматизированными системами. Робототехника и программирование – одно из направлений проекта. Два года назад на форуме «Территория роста» появилась идея создать сеть постоянно действующих резиденций в городах и районах республики, где дети смогут развиваться и реализовывать свои задумки. Всё это с поддержкой наставников.
Резиденция – это территория, где ребенка поддержат, научат и подскажут, как воплотить свою идею в жизнь. Поэтому и слоган: «Место, где ты сможешь». В молодежном пространстве «Йэшлек House» организаторы и участники подвели итоги сезона работы и обсудили будущее проекта. Этот день они провели вместе с председателем попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой. Школьники могли задать вопросы гостям или обратиться с предложением.
И однозначно проект «Территория роста» будет расти и дальше. Количество резиденций увеличится и охватит новые районы и города республики, чтобы у любого школьника появилась возможность не просто раскрыться, но и немного изменить этот мир.