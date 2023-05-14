В Уфе с 26 по 28 мая пройдет книжная ярмарка

В башкирской столице пройдет книжная ярмарка «Китап-Байрам». Мероприятие запланировано с 26 по 28 мая. На территории Советской площади, на Пушкина и Совесткой улице установят шатры, обустроят зоны и лектории. 

Фото №1 - В Уфе с 26 по 28 мая пройдет книжная ярмарка

По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, на начало мая уже поступили 73 заявки на участие от крупных издательств, торговых организаций и букинистов. Ярмарка будет работать с 10 до 22 часов. 

- Мы уже получили подтверждение о приезде от помощника президента России Владимира Мединского, писателей Михаила Лабковского и Татьяны Устиновой, директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, — рассказала Амина Шафикова.

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