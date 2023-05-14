В Уфе с 26 по 28 мая пройдет книжная ярмарка

В башкирской столице пройдет книжная ярмарка «Китап-Байрам». Мероприятие запланировано с 26 по 28 мая. На территории Советской площади, на Пушкина и Совесткой улице установят шатры, обустроят зоны и лектории.

По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, на начало мая уже поступили 73 заявки на участие от крупных издательств, торговых организаций и букинистов. Ярмарка будет работать с 10 до 22 часов.