Жителей Башкирии призывают присоединиться к формированию посылок для бойцов СВО

Примут любую помощь. Волонтёры организации «Надежный тыл Башкортостана» призывают неравнодушных жителей республики присоединиться к формированию гуманитарных посылок для бойцов.
Футболки, носки, медикаменты, крупы, консервы и прочие продукты питания отправляют нашим солдатам активисты организации. Также на добровольные пожертвования по запросам военнослужащих закупается все самое необходимое.
Помимо этого, мастерицы «Надежного тыла Башкортостана» сами изготавливают сублимированные супы, окопные свечи.