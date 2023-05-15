Жителей Башкирии призывают присоединиться к формированию посылок для бойцов СВО

Примут любую помощь. Волонтёры организации «Надежный тыл Башкортостана» призывают неравнодушных жителей республики присоединиться к формированию гуманитарных посылок для бойцов.

Футболки, носки, медикаменты, крупы, консервы и прочие продукты питания отправляют нашим солдатам активисты организации. Также на добровольные пожертвования по запросам военнослужащих закупается все самое необходимое.