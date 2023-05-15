В Башкирии стало известно число погибших на дорогах за неделю

Всего с начала 2023 года на дорогах региона зафиксировано 998 аварий. Это на 17 меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пострадали 1199 человек, что на 123 человека меньше, чем в 2022 году. Погибли 84 человека. Это на 20 погибших меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.