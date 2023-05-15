В Башкирии откроется еще два пункта «Молочной кухни»

В Башкирии вскоре появятся еще два пункта «Молочной кухни». Об этом в социальных сетях рассказал Глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, раздаточные пункты распахнут свои двери в Балтачевском и Караидельском районах. За март и апрель были открыты четыре фирменных раздаточных пункта сети в Мишкинском, Аскинском, Татышлинском и Кушнаренковском районах.

В настоящее время насчитывается 131 пункт «Молочной кухни». Также продукцию забирают из девяти аптечных пунктов. Отличие фирменных пунктов от тех, что в аптеках в том, что продукция доступна для покупки всем желающим, а не только для тех, кому положена бесплатно.