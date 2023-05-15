Стало известно, когда в Уфе отключат воду

Без холодного и горячего водоснабжения временно останутся как жители домов по ул. Олимпийской, 1, 1а, 3, 4, 6, Высоковольтной, 8, Мелеузовской, 5, Российской, 98/1, 96, 94, 92, Фурманова 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и т. д., так и детсады № 276, № 126 и № 111, школа № 74, стадион «Гастелло», детская поликлиника № 12 и другие административные здания.