В одном из районов Уфы отключат горячую воду

С 29 мая до 4 июня 2023 года в Ленинском районе Уфы запланировано отключение горячей воды. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.
Временные неудобства затронут дома по улицам Мустая Карима, 53-55, 28, 48 (квартиры 420, 264, 285, 286, 287), Карла Маркса, 53, 53/1, 51/2, 26, 30, Чернышевского, 71/1 и Гоголя, 78.
Здесь на этот период планируются гидравлические испытания, которые пройдут на М. Карима, Революционной, Коммунистической, Ленина, бульваре Ибрагимова, Запотоцкого, Подвойского и Пархоменко.