В Уфе изъяты три исторических дома в муниципальную собственность

Речь идет о доме №88 по улице Коммунистической или Доме Прохоровых. Данное здание было построено в 1874 году и является памятником деревянного зодчества. Также речь идет о домах №13 и 15 по улице Карла Маркса – доме, в котором помещалась типография газеты «Алга» и Видинеевском доходном доме.