В Уфе изъяты три исторических дома в муниципальную собственность

В башкирской столице в муниципальную стоимость изъяли три исторических дома, которые ранее были признаны аварийными. Также были изъяты участки под зданиями. Документация опубликована на сайте мэрии Уфы.
Речь идет о доме №88 по улице Коммунистической или Доме Прохоровых. Данное здание было построено в 1874 году и является памятником деревянного зодчества. Также речь идет о домах №13 и 15 по улице Карла Маркса – доме, в котором помещалась типография газеты «Алга» и Видинеевском доходном доме.
По документам, необходимо выселить граждан в законном порядке и предоставить им благоустроенное жилье.
Фото: Башкультнаследие.