Министр здравоохранения Башкирии назвал сумму своих доходов за 2022 год

Более 15 млн рублей заработал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин за минувший год. Об этом свидетельствуют данные, зафиксированные в декларации о доходах.
Отмечается, что в собственности главы ведомства находится земельный участок, площадь которого составляет две тысячи кв. м., а также квартира площадью 89 кв. м. и авто марки «Мерседес-Бенц».
Задекларированный годовой доход супруги министра здравоохранения Башкирии - более 300 тысяч рублей. Помимо земельного участка, также в общей долевой собственности находится жилой дом площадью около 71 кв. м.
Первый заместитель министра здравоохранения Азат Рахматуллин заработал в 2022 году свыше 2,561 млн рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1,5 тысячи кв. м, жилой дом площадью 184,5 кв. м, автомобиль Nissan X-Trail, а также доля в квартире площадью 74,7 кв. м. Кроме того, он пользуется квартирой площадью 94,7 кв. м.
Годовой доход супруги Азата Рахматуллина превысил 1,171 млн рублей.