Министр здравоохранения Башкирии назвал сумму своих доходов за 2022 год

Первый заместитель министра здравоохранения Азат Рахматуллин заработал в 2022 году свыше 2,561 млн рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1,5 тысячи кв. м, жилой дом площадью 184,5 кв. м, автомобиль Nissan X-Trail, а также доля в квартире площадью 74,7 кв. м. Кроме того, он пользуется квартирой площадью 94,7 кв. м.