В Уфе мошенницы украли у пенсионерки 300 тысяч рублей

В Уфе 84-летняя пенсионерка стала жертвой мошенниц и лишилась крупной суммы денег. Как сообщает республиканская прокуратура, инцидент произошел летом прошлого года.
В дверь к бабушке постучались две женщины и представились сотрудницами пенсионного фонда. Они стали задавать пенсионерке вопросы о том, если ли у нее накопления и где она их хранит. Узнав о тайнике, женщины украли у уфимки 300 тысяч рублей.
Одна из мошенниц частично признала вину в совершении преступления, ранее она уже была судима за аналогичные преступления. Суд назначил ей наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил требования о возмещении причиненного ущерба. В отношении ее подельницы материалы выделены в отдельное производство.