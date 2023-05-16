В Уфе мошенницы украли у пенсионерки 300 тысяч рублей

В дверь к бабушке постучались две женщины и представились сотрудницами пенсионного фонда. Они стали задавать пенсионерке вопросы о том, если ли у нее накопления и где она их хранит. Узнав о тайнике, женщины украли у уфимки 300 тысяч рублей.