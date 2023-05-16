В Уфе прокуратура потребовала расселить аварийный дом

Прокуратура Ленинского района Уфы потребовала расселить аварийный дом. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото №1 - В Уфе прокуратура потребовала расселить аварийный дом

Надзорными мероприятиями установлено, что в 2019 году межведомственной комиссией дом по ул. Благоварской в г. Уфе признан непригодным для проживания. В силу технического состояния здания, его физический износ составляет 75 процентов, что грозит обрушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью жильцов.

пресс-служба прокуратуры Ленинского района Уфы

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации г. Уфа предоставить гражданам благоустроенное жилье по договору социального найма.

Суд удовлетворил доводы прокуратуры. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

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