В Уфе прокуратура потребовала расселить аварийный дом

Надзорными мероприятиями установлено, что в 2019 году межведомственной комиссией дом по ул. Благоварской в г. Уфе признан непригодным для проживания. В силу технического состояния здания, его физический износ составляет 75 процентов, что грозит обрушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью жильцов.

пресс-служба прокуратуры Ленинского района Уфы