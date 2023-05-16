В Уфе на Последний звонок перекроют несколько улиц

В столице перекроют участки Заки Валиди (от Аксакова до Мажита Гафури) и Мажита Гафури (от Пятигорской до Пушкина). Ограничения продлятся с 12:00 до 17:00. На данное время также изменится схема движения автомобилей и пассажирских автобусов.