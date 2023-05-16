В Уфе на Последний звонок перекроют несколько улиц

В Уфе 22 мая перекроют несколько улиц из-за празднования Последнего звонка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В столице перекроют участки Заки Валиди (от Аксакова до Мажита Гафури) и Мажита Гафури (от Пятигорской до Пушкина). Ограничения продлятся с 12:00 до 17:00. На данное время также изменится схема движения автомобилей и пассажирских автобусов.
Торжества для выпускников школ традиционно организуют на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Также 17 мая в 16:00 состоится репетиция мероприятия.