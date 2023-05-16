Под Уфой планируют построить новый логистический центр

Около башкирской столицы планируют построить логистический центр стоимостью 1 млрд рублей. Об этом рассказали в рамках инвестчаса в Правительстве РБ.

По словам генерального директора компании «Абсолют» Мурада Габдулнафикова, центр будет называться «БашФуд» и станет крупнейшей в Башкирии распределительной площадкой в сфере продуктов питания с оптово-розничной базой. Общая площадь центра составит 40 тысяч квадратных метров территории, где разместят торговые и складские помещения для плодоовощной продукции и товаров бакалейной группы, а также перерабатывающие площадки.