Семья из Уфы смогла вернуть деньги за квартиру, сделку по которой признали недействительной

Уфимцы смогли вернуть деньги за квартиру, сделку по которой признали недействительной. Шафиевы ждали этого девять лет. В 2014 году супружеская пара приобрела квадратные метры, но по решению суда жильё было передано родственникам прошлого владельца. Череда разбирательств, обитые пороги ведомств и отчаяние. Но два года назад случился судьбоносный поворот в истории: после выхода сюжета на телеканале БСТ на семью обратили внимание юристы.

Бумажная волокита мужчину сейчас только радует. Благодаря юристам, которые взялись за дело два года назад, удалось вернуть деньги за квартиру. В 2014-м Эдуард Шафиев вместе с женой приобрели вторичку, но позже по решению суда квадратные метры были переданы родственникам прошлого владельца. Оказалось, что жильё первоначальный владелец, бабушка, подарила проживавшему с ней квартиранту. Он в свою очередь успел оформить договор купли-продажи, а после квартиру купили Шафиевы.

Не спасло Шафиевых и то, что сделку при покупке проводили через риелтора. По словам специалистов, не все страхуют ответственность. Об истории Шафиевых мы рассказывали два года назад. Тогда спустя многолетнее обивание порогов различных ведомств у семьи не оставалось уже почти ничего – ни сил, ни надежды на справедливость. Но смысл жизни за годы ожидания всё-таки появился. В семье родился сын. Ему 7 лет, первый класс, новая ступень. Вместе с ним теперь поднимаются и родители.