Росреестр Башкирии проводит инвентаризацию геодезических пунктов

Штраф до 200 тысяч рублей за повреждение или уничтожение геодезического пункта. Это установки, которые использует Росреестр для фиксирования координат и высот.

От этого зависит единство измерения при геодезических и картографических работах, как следствие – эффективность градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности, землеустройства, недропользования, развития инфраструктуры страны и обеспечении обороны и безопасности государства.

Сейчас в рамках программы «Национальная система пространственных данных» Росреестр проводит инвентаризацию геодезических пунктов. Положение установки на местности обозначается металлическими пирамидами, 93% сооружений срезаны. Причиной становится не только намеренная порча, вандализм, также зачастую повреждают в ходе сельхозработ.