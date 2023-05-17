В Уфе пройдут массовые проверки пассажирского транспорта

В Уфе 18 мая пройдут массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД региона.
Рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.
Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.