В Уфе Башкультнаследие утвердит охранный статус Гостиного двора

Башкультнаследие намерено утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые». Речь идет о Гостином дворе в Уфе на Верхнеторговой площади.
Под охрану попадает само историческое местоположение Гостиного двора, что находится в центре площади, в том виде, где сохраняется его историческая роль. Как и в других губерниях, планировочная структура центра Уфы, шла от гостиного двора.
Также охраняться будет композиция, которая характерна для русских гостиных дворов XIX века, в том числе композиция в стиле классицизма. Проект здания разрабатывал архитектор Авраам Мельников, и в таком виде здание пережило революцию, войну, развал СССР.