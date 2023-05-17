Компания «Яндекс» внедрила в «Алису» языковую модель YandexGPT

Компания "Яндекс" внедрила языковую модель YandexGPT в виртуального помощнике "Алиса". Об этом рассказали в пресс-службе компании. В настоящее время функция тестируется разработчиками.

Отмечается, что благодаря этому станцию можно попросить писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек. Функция доступна в самом приложении, в браузере, в станциях и "умных" телевизорах с помощником.