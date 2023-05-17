Между Уфой и Сочи будет курсировать двухэтажный поезд

Уфу и Сочи свяжет современный двухэтажный поезд. Новые вместительные составы будут курсировать по маршруту Уфа – Самара – Имеретинский курорт. Первый состав нового формата отправится из столицы республики 27 мая. Об этом сегодня сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на встрече с Главой Башкортостана Радием Хабировым.
В подвижной состав войдут 16 комфортабельных вагонов. Также на встрече обсудили экономические показатели работы компании. В прошлом году на развитие железнодорожной инфраструктуры Башкортостана было направлено 4,3 млрд рублей, пассажиропоток при этом вырос на 18,5 процентов. Из десяти регионов страны, которые обслуживает Куйбышевская железная дорога, Башкортостан удерживает лидерство.
Тем временем в Уфе продолжается модернизация вокзального комплекса. Программу реконструкции включили в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана. В рамках следующего этапа работ на территории железнодорожного вокзала планируют ввести в эксплуатацию неиспользуемый подземный пешеходный переход под автомобильной дорогой по улице Вокзальной и произвести облицовку подпорной стены на площади от ГУП «Уфаводоканал» до границы Уфимского тепловозоремонтного завода.