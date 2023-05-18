Жители Башкирии могут подать заявление на регистрацию брака в МФЦ

В МФЦ Башкирии стали принимать заявления на регистрацию брака. Такая возможность сейчас существует уже во всех отделениях. Об этом сообщила Наталья Куприянова, директор республиканской сети МФЦ.
Жители Башкирии, которые хотят связать себя узами брака, могут подать документы в любом удобном для них МФЦ.
Чтобы подать заявление на регистрацию брака через МФЦ, следует обратиться с документами, удостоверяющими личность, вдвоем (или одному, но при наличии нотариально заверенного заявления другого лица, желающего вступить в брак). В случае если одна из сторон ранее состояла в браке, потребуется представить свидетельство о расторжении предыдущего брака.