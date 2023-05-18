Жители Башкирии могут подать заявление на регистрацию брака в МФЦ

Чтобы подать заявление на регистрацию брака через МФЦ, следует обратиться с документами, удостоверяющими личность, вдвоем (или одному, но при наличии нотариально заверенного заявления другого лица, желающего вступить в брак). В случае если одна из сторон ранее состояла в браке, потребуется представить свидетельство о расторжении предыдущего брака.