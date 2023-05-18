Жители Башкирии могут подать заявление на регистрацию брака в МФЦ

В МФЦ Башкирии стали принимать заявления на регистрацию брака. Такая возможность сейчас существует уже во всех отделениях. Об этом сообщила Наталья Куприянова, директор республиканской сети МФЦ.

Фото №1 - Жители Башкирии могут подать заявление на регистрацию брака в МФЦ

«Достигшие совершеннолетия россияне, желающие создать семью, могут совместно обратиться в ближайший офис МФЦ Башкирии и выбрать доступные дату, время и место регистрации. В шести городах республики — Уфе, Кумертау, Сибае, Мелеузе, Октябрьском и Стерлитамаке мы также организовали возможность выезда специалиста МФЦ для приема заявления в любое удобное место»

Наталья Куприянова, директор республиканской сети МФЦ

Жители Башкирии, которые хотят связать себя узами брака, могут подать документы в любом удобном для них МФЦ.

Чтобы подать заявление на регистрацию брака через МФЦ, следует обратиться с документами, удостоверяющими личность, вдвоем (или одному, но при наличии нотариально заверенного заявления другого лица, желающего вступить в брак). В случае если одна из сторон ранее состояла в браке, потребуется представить свидетельство о расторжении предыдущего брака. 

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