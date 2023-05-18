Названы самые подорожавшие продукты в Башкирии за апрель

В апреле по сравнению с мартом текущего года в Башкирии больше всего подорожали репчатый лук, капуста и морковь.
Цены на данные продукты в среднем выросли на 18%, 7,9% и 7,8% за месяц и составили 59,72 руб., 23,06 руб. и 38,48 руб. за килограмм соответственно. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Башстатом.
Больше всего за месяц в Башкирии подешевели апельсины и помидоры с яйцами – минус 6,9% и 5% у обоих видов продуктов соответственно. По итогам апреля они стоили 96,11 руб., 198,27 руб. и 73, 91 руб.