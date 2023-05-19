Из Башкирии в зону СВО отправился очередной гуманитарный обоз

В зону специальной военной операции отправился очередной гуманитарный обоз. Это 36 транспортных единиц, в том числе 16 фур. Конвой сопровождают 98 человек.

Собрано все самое необходимое для передовиков: техника, строительные материалы, продовольствие. Сбор гуманитарного груза всегда осуществляется с учетом пожеланий ребят. Сейчас в теплую погоду нужны холодильники. Бытовую технику доставят бойцам.