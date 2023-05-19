В Башкирии 43-летнюю мать отправили в колонию за долг по алиментам

«Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью. Заявила, что знала и о взыскании алиментов, и о возбуждении исполнительных производств. Работу она пыталась найти, но из-за судимости её нигде не берут. В центр занятости населения города Октябрьского она не обращалась, так как сама искала работу. От уплаты алиментов не отказывается. Живет за счёт подработок и родителей»

пресс-служба Октябрьского городского суда