В Башкирии 43-летнюю мать отправили в колонию за долг по алиментам

В Башкирии 43-летняя жительница города Октябрьский лишилась свободы из-за неуплаты алиментов своим детям. Женщина задолжала троим несовершеннолетним по 126 тысяч рублей.
Многодетная мама заявила, что пыталась закрыть долги, однако из-за судимости ее не хотели брать на работу. Алименты она не отказывалась платить, но большого заработка у нее нет.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются признание вины, раскаяние в содеянном. Суд признал многодетную мать виновной и назначил окончательное наказание — один год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.