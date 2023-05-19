В Башкирии 43-летнюю мать отправили в колонию за долг по алиментам

В Башкирии 43-летняя жительница города Октябрьский лишилась свободы из-за неуплаты алиментов своим детям. Женщина задолжала троим несовершеннолетним по 126 тысяч рублей.

Фото №1 - В Башкирии 43-летнюю мать отправили в колонию за долг по алиментам

Многодетная мама заявила, что пыталась закрыть долги, однако из-за судимости ее не хотели брать на работу. Алименты она не отказывалась платить, но большого заработка у нее нет.

«Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью. Заявила, что знала и о взыскании алиментов, и о возбуждении исполнительных производств. Работу она пыталась найти, но из-за судимости её нигде не берут. В центр занятости населения города Октябрьского она не обращалась, так как сама искала работу. От уплаты алиментов не отказывается. Живет за счёт подработок и родителей»

пресс-служба Октябрьского городского суда

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются признание вины, раскаяние в содеянном. Суд признал многодетную мать виновной и назначил окончательное наказание — один год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.

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