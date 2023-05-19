В Уфе улучшился мобильный интернет

— В центре Уфы и на ее окраинах, для жителей и туристов наличие скоростного интернета — это обязательное условие, учитывая то, что все сейчас пользуются мобильной связью. Для бизнеса это развитие и успех. В республике операторы связи непрерывно модернизируют оборудование, — рассказал замминистра цифрового развития государственного управления Башкирии Рустем Хаматвалиев.