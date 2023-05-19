В Башкирии безработные смогут стать предпринимателями благодаря программе поддержки

В Башкирии безработным помогут открыть свое дело. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.
На программу содействия из регионального бюджета выделят 19,3 млн рублей. Сумма стартового капитала, выделяемого службами занятости по данной программе, сопоставима размеру максимального пособия по безработице за год — она составляет 153 тыс. 504 рубля.
В прошлом году по такой программе республика оказала поддержку 179 предпринимателям. В текущем году данным правом смогут воспользоваться еще 125 человек.
По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявление на портале «Работа России». После теста на определение склонностей к ведению бизнеса гражданину предлагается разработать бизнес-план. Если для начала ведения предпринимательской деятельности ему необходимы дополнительные знания, он может воспользоваться соответствующими курсами по направлению службы занятости.