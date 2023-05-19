В Башкирии безработные смогут стать предпринимателями благодаря программе поддержки

В Башкирии безработным помогут открыть свое дело. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

На программу содействия из регионального бюджета выделят 19,3 млн рублей. Сумма стартового капитала, выделяемого службами занятости по данной программе, сопоставима размеру максимального пособия по безработице за год — она составляет 153 тыс. 504 рубля.

В прошлом году по такой программе республика оказала поддержку 179 предпринимателям. В текущем году данным правом смогут воспользоваться еще 125 человек.