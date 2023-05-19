В Башкирии безработные смогут стать предпринимателями благодаря программе поддержки

В Башкирии безработным помогут открыть свое дело. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики. 

Фото №1 - В Башкирии безработные смогут стать предпринимателями благодаря программе поддержки

На программу содействия из регионального бюджета выделят 19,3 млн рублей. Сумма стартового капитала, выделяемого службами занятости по данной программе, сопоставима размеру максимального пособия по безработице за год — она составляет 153 тыс. 504 рубля. 

В прошлом году по такой программе республика оказала поддержку 179 предпринимателям. В текущем году данным правом смогут воспользоваться еще 125 человек.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявление на портале «Работа России». После теста на определение склонностей к ведению бизнеса гражданину предлагается разработать бизнес-план. Если для начала ведения предпринимательской деятельности ему необходимы дополнительные знания, он может воспользоваться соответствующими курсами по направлению службы занятости.

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