В Башкирии приступили к посеву поздних культур

Посевная кампания в республике подходит к завершению. Сейчас во всех хозяйствах приступили к посеву поздних культур. К ним относятся кукуруза, гречиха, подсолнечник. По словам аграриев, погода для сева благоприятная.
Гул трактора на полях не утихает. Сейчас аграрии сеют кукурузу. Эта культура относится к поздним. Ход весенне-полевых работ скоро должен завершиться, и хозяйства приступят к уходу за посевами.
Все семена отечественного происхождения. Хозяйства сеют их не первый год. По словам аграриев, семена неприхотливые и высокоурожайные.
Кроме основных культур, выращивают многолетние травы. Эти растения помогают восстанавливать почву, защищают от водной и ветровой эрозии, а также используются в качестве кормов.
В прошлом году в республике собрали рекордный урожай. В этом все ждут таких же результатов.