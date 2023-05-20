В Башкирии приступили к посеву поздних культур

Посевная кампания в республике подходит к завершению. Сейчас во всех хозяйствах приступили к посеву поздних культур. К ним относятся кукуруза, гречиха, подсолнечник. По словам аграриев, погода для сева благоприятная.

Гул трактора на полях не утихает. Сейчас аграрии сеют кукурузу. Эта культура относится к поздним. Ход весенне-полевых работ скоро должен завершиться, и хозяйства приступят к уходу за посевами.

У нас объем весеннего сева произведен на 91%. Из них посеяна яровая пшеница, досеиваем на сегодняшний день, потом ячмень на завтра, послезавтра закончим, овес мы на 100% досеяли. Приступили к посеву кукурузы. Вот уже второе поле сеем. Айдар Абдуллин, главный агроном ООО «Тавакан»

Все семена отечественного происхождения. Хозяйства сеют их не первый год. По словам аграриев, семена неприхотливые и высокоурожайные.

На данном поле идет сев твердой пшеницы сорта Марина. Поле 600 гектаров. Осталось 150 гектаров посеять, и поле завершится. И на этом сев завершится. Осталось еще 150 гектаров семечек гибридов посеять. Дмитрий Агеев, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Кроме основных культур, выращивают многолетние травы. Эти растения помогают восстанавливать почву, защищают от водной и ветровой эрозии, а также используются в качестве кормов.

Зерновые культуры отсеяли. Многолетние травы сейчас сеем, идет посев кукурузы на площади 140 гектаров. Сеют у нас два трактора. Культивация идет и следом посев. Павел Чижков, главный агроном СПК «Октябрь»