В Уфе экоактивисты сдают вторсырье, чтобы помочь хоспису

В столице республики экоактивисты собирают деньги для Уфимского хосписа. Волонтеры забирают по заявкам вторсырье и мусор у населения и сдают в пункты приема. В планах купить фармацевтический холодильник. Для сбора активисты используют собственное авто и занимаются благим делом в свободное от работы время.
Пакеты с вторсырьем готовы. Все уже разложено. Пластик, картон, стекло – по отдельным мешкам. Теперь нужно все положить в машину, где свободного места не так уж много. Багажник и салон уже почти полностью забиты. Но не все пойдет на переработку.
Дина Хамзина – эковолонтер, и свой автомобиль называет экотакси. Любимый цвет – цвет природы, поэтому и машина, и одежда в зеленых тонах. Сбором вторсырья занимается в свободное от работы время. 6-7 заявок от жителей, и багажник с салоном полностью забиты грузом. Следующий этап – развоз по точкам приема. К слову, на одной точке принимается не все. Пластик, к примеру, имеет разные категории. Поэтому то, что остается, экоактивисты развозят по другим пунктам.
Экоактивисты собранные деньги направляют на благие дела. Сейчас, к примеру, они ставят для себя задачу помочь Уфимскому хоспису. Организаторы сами простые жители республики. Большая часть суммы для покупки фармхолодильника уже набрана. Экоактивисты уверены, что к открытию хосписа они успеют приобрести столь необходимое оборудование.